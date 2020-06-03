Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и «Шевроле Ланос»

«Шевроле Ланос» и мотоцикл столкнулись 3 июня в 14:44 в Петрозаводске. Камера компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с набережной Ла-Рошель. Мотоцикл двигался по проспекту в сторону центра. В это время автомобиль поворачивал налево на Ла-Рошель.

Вероятно, мотоциклист попытался экстренно затормозить или «положить мотоцикл на бок», сообщает dtpptz.ru. Но столкновения избежать не удалось. судя по видео, на мотоцикле находились двое.

По предварительной информации, пострадал мотоциклист, 1998 года рождения. Пострадавшего госпитализировали. Пассажиру легкового автомобиля назначено амбулаторное лечение.