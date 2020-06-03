03 июня 2020, 18:46
Происшествия

Четырехлетний ребенок упал в заполненный водой котлован в Карелии

Инцидент случился в Поросозеро, следователи начали проверку

Следователи после публикации в СМИ организовали доследственную проверку по факту падения ребенка в котлован с водой.

Сообщается, что в поселке Поросозеро в Суоярвском районе четырехлетний мальчик, гуляя на улице, упал в заполненный водой котлован, вырытый для ремонта трубопровода.

Ребенку оказали помощь. По сообщению Следкома по Карелии, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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Поросозеро
новости Карелии
суоярвский район
Следком по РК
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