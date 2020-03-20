20 марта 2020, 21:55
Общество

20 марта: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Пять маленьких пассажиров пострадали в ДТП на дорогах Карелии. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о статистике детского травматизма за 2020 год.

Полиция нашла водителя, сбившего ребенка в Петрозаводске. 10-летний школьник перебегал дорогу вне пешеходного перехода на Перевалке.

В связи с коронавирусом в Петрозаводске набирают добровольцев. Волонтеров приглашают для оказания помощи пожилым людям, вынужденным оставаться в своих домах.

Работника карельского предприятия сбил «КамАЗ»: мужчина скончался. Трагический инцидент произошел в Муезерском районе республики: мужчина погиб под колесами грузовика, двигающегося задним ходом.

Полет ракеты с космодрома Плесецк попал на видео в Петрозаводске. С набережной Онежского озера жители города могли наблюдать за стартом космического аппарата.

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