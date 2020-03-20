20 марта 2020, 10:22
Общество

Полет ракеты с космодрома Плесецк попал на видео в Петрозаводске

С набережной Онежского оезра жители города могли наблюдать за стартом космического аппарата

Вечером 16 марта жители и гости Петрозаводска могли наблюдать интересное зрелище. С набережной Онежского озера был хорошо виден полет ракеты «Союз-2.1б».

Старт космического аппарата был выполнен с космодрома в Плесецке. Примерно в 21:29 ракета появилась на горизонте, после чего в течение нескольких минут можно было следить за ее полетом.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» был произведен расчетом Космических войск. Старт прошел успешно. Ракета вывела на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М».

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Метки: 
Петрозаводск
Онежское озеро
плесецк
ракета
космос
Старт
космонавтика