Полет ракеты с космодрома Плесецк попал на видео в Петрозаводске

Вечером 16 марта жители и гости Петрозаводска могли наблюдать интересное зрелище. С набережной Онежского озера был хорошо виден полет ракеты «Союз-2.1б».

Старт космического аппарата был выполнен с космодрома в Плесецке. Примерно в 21:29 ракета появилась на горизонте, после чего в течение нескольких минут можно было следить за ее полетом.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» был произведен расчетом Космических войск. Старт прошел успешно. Ракета вывела на орбиту навигационный космический аппарат «Глонасс-М».