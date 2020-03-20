Минздрав РК отреагировал на пикеты против отечественного инсулина

Минздрав Карелии отреагировал на прошедшие сегодня у стен правительства в Петрозаводске одиночные пикеты. Жители республики вышли на центральный проспект города с плакатами, против внедрения отечественного инсулина. Люди недовольны, что власти, по их мнению, ставят опыты на них и их детях. По мнению людей, их заставляют переходить на непроверенные препараты.

В министерстве сообщили, что вопросы закупок товаров, работ и услуг, в том числе лекарств для государственных нужд, регулируются федеральным законодательством. Отмечается, что лекарственные средства в соответствии с положениями ФЗ №44 приобретаются по международным непатентованным наименованиям.

Глава республики 4 марта направил обращение полпреду в СЗФО Александру Гуцану с просьбой оказать содействие в решении на федеральном уровне вопроса о возможности закупки препаратов инсулина для детей по торговым наименованиям.

«Родители детей, больных сахарным диабетом, выражают обеспокоенность возможным появлением осложнений при переводе с инсулина одного торгового наименования зарубежного производства на инсулин другого торгового наименования отечественного производства. В настоящее время у детей достигнута компенсация сахарного диабета при постоянном, подчас многолетнем применении инсулина одного торгового наименования. При закупках инсулинов по международным непатентованным наименованиям в рамках реализации федеральных и региональных программ льготного лекарственного обеспечения невозможно полностью избежать рисков появления побочных эффектов при применении инсулинов с различными торговыми наименования»,

- говорится в обращении Артура Парфенчикова. Уточняется, что администрация полпреда взяла документ в работу.