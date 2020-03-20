20 марта 2020, 14:18
Общество

В Карелии пройдет онлайн ярмарка волонтерских вакансий

Участников эфира ждут викторины, конкурсы и розыгрыши подарков

Ярмарку волонтерских вакансий в режиме онлайн проведет в субботу 21 марта Карельский центр развития добровольчества. Об этом сообщается в группе молодежной организации в социальных сетях.

В ходе прямого эфира с 13 до 15 часов все желающие смогут узнать о топовых волонтерских вакансиях карельских организаций на 2020 год. Попутно предлагается поучаствовать в  викторинах, конкурсах, розыгрышах подарков и полезных сувениров от партнеров и команды центра развития добровольчества.

Подключиться к эфиру чтобы узнать подробности и присоединиться к команде волонтеров можно завтра в группе ВКонтакте Доброцентр10. (0+)

 

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