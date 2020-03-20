Арестован бизнесмен Яблоков, обвиняемый в громком убийстве на Правды

Петрозаводский городской суд сегодня избрал меру пресечения для Евгения Яблокова, обвиняемого в громком убийстве на улице Правды, 44.

По ходатайству следователя суд заключил его под стражу, передает Следком по Карелии. Проводятся следственные действия, обстоятельства убийства устанавливаются. Яблокову может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, убийство произошло днем 18 марта во дворе на улице Правды в Петрозаводске. По версии следователей, Яблоков в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из охотничьего карабина. Потерпевший скончался, бизнесмен скрылся, но был задержан сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке росгвардейцев.

Трагедии, предположительно, предшествовало ДТП на выезде из гаража бизнесмена. После этого прозвучали выстрелы, погиб мужчина, одна из пуль отлетела в проезжавший неподалеку автомобиль.

По информации издания «Руна», в декабре прошлого года бизнесмен уже стрелял в своего соседа, но тогда выстрел был произведен из газового пистолета и потерпевший получил ожог. Еще одного соседа, по данным источника, Яблоков избил.

Журналисты «ГТРК Карелия» показали снятое год назад видео, на котором запечатлен подозреваемый в убийстве на Правды бизнесмен Евгений Яблоков в порыве ярости. На кадрах мужчина грубо и несдержанно выясняет отношение с другим участником дорожного движения, чья машина из-за поломки встала на пути «Ленд Крузера» петрозаводчанина. В тот раз водитель не пострадал от рук разъяренного мужчины.