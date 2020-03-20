Полиция нашла водителя, сбившего ребенка в Петрозаводске

В Петрозаводске найден водитель, сбивший накануне вечером ребенка в Ругозерском переулке. Об этом сообщает ЕДДС. По данным ГИБДД Карелии, школьник попал под колеса автомобиля «УАЗ Патриот».

Напомним, накануне вечером неизвестный водитель, скрывшийся с места аварии, был объявлен в розыск. Видео с места ДТП было опубликовано Госавтоинспекцией Петрозаводска.

По информации ГИБДД, 10-летний мальчик получил травмы, он обратился в лечебное учреждение, где ему оказали помощь.

Обстоятельства аварии выясняются.