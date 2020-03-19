19 марта 2020, 22:12
Ребенка сбили в Петрозаводске, водитель скрылся с места ДТП
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП на Ругозерском переулке
Авария с участием несовершеннолетнего произошло 19 марта в 18:25 в районе дома № 5 по Ругозерскому переулку в Петрозаводске.
Водитель сбил ребенка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Автомобилист скрылся с места ДТП в направлении Лесного проспекта, сообщает дорожная полиция. Пострадавшим в аварии оказался ребенок, 2009 года рождения. Ведомство опубликовало запись с камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».
ГИБДД столицы Карелии разыскивает очевидцев и свидетелей ДТП. Информацию о местонахождении автомашины и водителя можно сообщать по телефонам: 78-44-44, 715-900.