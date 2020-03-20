Работника карельского предприятия сбил «КАМАЗ»: мужчина скончался

Водитель «КАМАЗА» сбил мужчину: пострадавший скончался. Трагедия произошла 19 марта 23:30 на территории дробильно-сортировочного завода в Муезерском раоне Карелии.

«47-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», выполняя движение задним ходом, совершил наезд на работника завода, мужчину 1968 года рождения. В результате происшествия мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой медицинской помощи»,