20 марта 2020, 10:00
Работника карельского предприятия сбил «КАМАЗ»: мужчина скончался
Трагический инцидент произошел в Муезерском районе республики: мужчина погиб под колесами грузовика, двигающегося задним ходом
Водитель «КАМАЗА» сбил мужчину: пострадавший скончался. Трагедия произошла 19 марта 23:30 на территории дробильно-сортировочного завода в Муезерском раоне Карелии.
«47-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», выполняя движение задним ходом, совершил наезд на работника завода, мужчину 1968 года рождения. В результате происшествия мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой медицинской помощи»,
- сообщается в сводке ГИБДД.
По факту смертельного инцидента сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.