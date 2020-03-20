20 марта 2020, 10:00
Происшествия

Работника карельского предприятия сбил «КАМАЗ»: мужчина скончался

Трагический инцидент произошел в Муезерском районе республики: мужчина погиб под колесами грузовика, двигающегося задним ходом

Водитель «КАМАЗА» сбил мужчину: пострадавший скончался. Трагедия произошла 19 марта 23:30 на территории дробильно-сортировочного завода в Муезерском раоне Карелии.

«47-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», выполняя движение задним ходом, совершил наезд на работника завода, мужчину 1968 года рождения. В результате происшествия мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой медицинской помощи»,

- сообщается в сводке ГИБДД.

По факту смертельного инцидента сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Карелия
Муезерский район
камаз
ДТП
Трагедия
Дробильно-сортировочный завод
новости Карелии