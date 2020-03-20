20 марта 2020, 09:47
Происшествия

Злоумышленник украл электропилу у карельской пенсионерки

Дачница осталась без инструмента из-за знакомого с пристрастием к алкоголю

Петрозаводчанка осталась без необходимого в хозяйстве инструмента - электропилы. В загородный дом горожанки, расположенный в Прионежском районе, проник злоумышленник - знакомый женщины. О произошедшем рассказали в МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 39-летнего подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник проник в помещение через черных ход. Похитив пилу, мужчина продал ее одному из соседей по улице, выручив за инструмент 500 рублей.

Деньги домушник потратил на алкоголь. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Метки: 
Карелия
Прионежский район
Кража
пила
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