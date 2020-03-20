В Муезерской районной больнице завершен ремонт

В поликлинике Муезерской районной больницы завершился ремонт, рассказали в пресс-службе праивтельства Карелии. На ремонт из бюджета республики было выделено более семи миллионов рублей.

В ходе работ была переоборудована входная зона поликлиники. Отремонтированы помещения скорой помощи и детской консультации. Закуплена новая мебель. Изменились зоны ожидания, появилась навигация.

С третьего на первый этаж был перемещен кабинет хирурга, со второго этажа – регистратура. В больнице организован кабинет неотложной помощи, разделены потоки больных и здоровых, работает электронная запись на прием, электронная очередь к регистратору.

Фото: пресс-служба праивтельства Карелии