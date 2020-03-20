Петрозаводчан попросили обращаться в мэрию дистанционно

Администрация Петрозаводска призвала горожан ограничить посещение мест массового скопления.

«В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции призываем, по возможности, отказаться от посещения здания администрации Петрозаводска»,

- сообщает пресс-служба мэрии.

Для обращений предлагают писать письма на юридический адрес: индекс 185910, Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 2. Также можно направить обращение через «Электронную приемную» и цифровую платформу «Активный горожанин», написать письмо на электронную почту: adm@petrozavodsk-mo.ru.

Сообщить о проблеме можно через Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. также можно писать на страницу администрации во «ВКонтакте». Также петрозаводчане смогут получать консультации специалистов по телефонам.

По вопросу получения медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» граждане могут обращаться по телефонам: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56, 71-34-09, 71-33-92, 71-34-76 (с 10:00-13:00, 14:00-17:15).