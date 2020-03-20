В Медгоре суд оправдал директора Кольского ДРСУ Юрия Гугалинского

20 марта судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин вынес оправдательный приговор директору Кольского ДРСУ Юрию Гугалинскому, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями.

Судебный процесс начался в декабре 2019 года и находился под пристальным вниманием жителей Медгоры. Это не случайно. Кольское ДРСУ является стабильно работающим предприятием района, от дальнейшей судьбы которого зависит благополучие многих семей.

Руководителя Кольского ДРСУ обвиняли в том, что в 2016-2017 годах он подписал фиктивные договоры с ООО «Служба заказчика», дочерней фирмой скандально известной питерской компании ООО «Ремстройкомплект».

Юрий Гугалинский не отрицал, что вынужден был пойти на подписание мнимых договоров на аренду техники со Службой заказчика на общую сумму 8,7 миллиона рублей. В противном случае, говорил он и другие директора ДРСУ, проходившие по делу в качестве свидетелей, Служба заказчика отказывалась перечислять деньги за выполненные работы. Для того чтобы не привести предприятия к банкротству, утверждал Гугалинский, ему пришлось пойти на подписание заведомо кабальных договоров.

Учитывая, что ООО «Ремстройкомплект» пользовалось поддержкой экс-губернатора Карелии Александра Худилайнена, Юрию Гугалинскому и его коллегам не удалось тогда найти поддержки в правительстве республики. Не нашли они помощи и в правоохранительных органах, куда неоднократно обращались. Лишь после смены губернатора появилась целая серия уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей карельского Управтодора и фактического владельца Ремстройкомплекта Игоря Чичина.

Но затем тучи сгустились и над директорами ДРСУ, которые пытались предотвратить развал дорожной отрасли.

Судья посчитал доводы прокурора неубедительными и оправдал Юрия Гугалинского. По оценке адвоката подсудимого Елены Аскеровой, приговор очень сильный. В Медгоре люди с радостью встретили оправдательный приговор, который, по их мнению, единственно справедливый.

Приговор может быть обжалован прокуратурой в Верховном суде РК.