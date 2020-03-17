Полмиллиарда рублей ушло в питерский подвал рядом с приемом стеклотары

16 марта в Медвежьегорском районном суде прошли прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ООО «Кольское ДРСУ» Юрия Гугалинского. Уголовное преследование Гугалинского стало шоком не только для работников Кольского ДРСУ и других оставшихся в живых дорожных предприятий республики.

Глава РК Артур Парфенчиков еще на стадии расследования обращался к руководителю следственного управления Следкома РФ по РК, выразив принципиальное несогласие с уголовным преследованием Гугалинского. Но дело было доведено до суда.

Медгора — город небольшой. ООО «Кольское ДРСУ» - одно из немногих стабильно работающих предприятий, переживших «зачистку» дорожной отрасли в 2015-2017 годах. А вот Медвежьегорское ДРСУ давно в руинах. Его работники смогли перейти в Кольское ДРСУ, избежав проблемы многих городов, где закрытие одного производства обрекает людей на вечную безработицу.

Судебный процесс начался в конце декабря 2019 года в переполненном зале, едва вместившем всех желающих. Интерес к нему не ослабевал на протяжении нескольких месяцев. В качестве наказания прокурор Елена Дружинина попросила суд запретить Юрию Гугалинскому два года занимать руководящие должности, в том числе и в коммерческих организациях.

После этих слов лица присутствующих окаменели. Тишина в зале приобрела нездоровый привкус надвигающегося несчастья. Казалось, что даже наказание в виде четырех лет условно, о чем тоже просила прокурор, не так сразило присутствующих, как перспектива лишится своего руководителя, вытащившего предприятие из «ямы», в которой навсегда утонули 15 из 20 карельских ДРСУ.

Юрий Гугалинский обвиняется по ч. 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Подсудимый вину не признал, хотя и не отрицал, что ему пришлось подписать фиктивные договоры аренды спецтехники, чтобы спасти свое предприятие от неминуемого краха. Прокурор посчитала, что вина Гугалинского полностью доказана, а главный мотив его действий — это желание удержаться в кресле директора.

События, инкриминируемые директору Кольского ДРСУ, относятся к 2015-2017 годам, когда в Карелии с подачи экс-губернатора Александра Худилайнена фактически происходило уничтожение дорожных предприятий республики. Фамилия бывшего губернатора не раз мелькала в судебных заседаниях по уголовным делам против фактического владельца ООО «Ремстройкомплект» Игоря Чичина, начальника управления автомобильных дорог Карелии (Управтодор) и его заместителя. Было доказано, что именно Худилайнен, водивший знакомство с Чичиным, обеспечил трудоустройство «нужных» людей на руководящие должности в Управтодоре РК.

Владимир Чепарев

На судебном процессе в Медвежьегорске бывший директор Петрозаводского ДРСУ Владимир Чепарев, рассказавший, как «ломали» директоров дорожных предприятий, добавил «недостающее звено». По его словам, сын Александра Худилайнена трудился в фирме у Чичина. Когда связь Худилайнена с Ремстройкомплектом стала для директоров карельских ДРСУ очевидной, они поняли тщетность своих обращений к руководству республики с просьбой остановить беспредел.

Свидетели рассказывали, как на совещаниях в правительстве Худилайнен «распекал» гендиректора Ремстройкомплекта Круглицкого, а тот в ответ только улыбался.

- Это был спектакль,

- вспомнил события тех лет директор Кондопожского ДРСУ Юрий Синяков.

Схема, с помощью которой была разрушена система дорожного хозяйства республики, а огромные бюджетные средства перекочевали в карманы ее авторов, хорошо известна. Сначала в Карелии провели аукцион, который был «заточен» под ООО «Ремстойкомплект». Питерская компания получила на содержание и обслуживание фактически все дороги республики. Карельским ДРСУ оставалась незавидная роль субподрядчиков, которых «давили» экономически при поддержке административного ресурса. Стоимость работ, которые выполняли карельские предприятия, были занижены на 20-30 процентов!

Отдельная роль отводилась ООО «Служба заказчика» - фирме, аффилированной с Ремстройкомплектом. Именно через нее проводились расчеты с карельскими ДРСУ за выполненные работы. История появления ООО «Служба заказчика» всплыла на суде в Медвежьегорске. Общество с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было зарегистрировано на Василия Соколова, который стал учредителем и директором фирмы. Как отметил адвокат подсудимого Сергей Величко, следствие установило, что Соколова, который возглавил не только Службу заказчика, но и одно время был директором Ремстройкомплекта, «ввели в заблуждение».

- Если имеющуюся у обвинения информацию в отношении Соколова изложить более простыми словами, то неизвестные люди ввели его в заблуждение и, воспользовавшись его документами, зарегистрировали на него ООО «Служба заказчика», назначили гендиректором в это общество и гендиректором ООО «Ремстройкомплект». По факту он не знал, что на него зарегистрировано ООО «Служба заказчика», и он был гендиректором двух предприятий, через счета которых прошло 6 миллиардов рублей (!) бюджетных денег, из которых полмиллиарда рублей ушли в неизвестном направлении,

- сказал Величко.

Адвокат отметил, что следствие так и не сумело установить местонахождение Соколова. При этом свидетель, экс-директор обанкротившегося Сортавальского ДРСУ Казымов рассказал, что нашел офис Службы заказчика в Питере в подвале девятиэтажного дома рядом с пунктом приема стеклотары.

Служба заказчика месяцами не переводила деньги за выполненные работы, загоняя дорожные предприятия «в угол». Именно такая ситуация сложилась и в Кольском ДРСУ. Максимальный долг перед Кольским ДРСУ достигал отметки в 33 миллиона рублей. Для Кольского ДРСУ этой суммы хватило бы, чтобы 15 (!) месяцев выплачивать заработную плату.

В этой ситуации Юрий Гугалинский был поставлен перед выбором: либо согласиться подписать фиктивные договоры с ООО «Служба заказчика» и получить деньги за выполненные работы, либо продолжить сопротивляться и почти наверняка подвести ДРСУ к финансовому краху.

За 2016-2017 годы с ООО «Служба заказчика» Гугалинский подписал мнимые договоры на аренду спецтехники на общую сумму 8,7 миллиона рублей.

Именно они и легли в основу обвинения.

Прокурор посчитала вину Гугалинского полностью доказанной. Собственно говоря, директор ДРСУ и не отрицал, что был вынужден пойти на подписание «левых» договоров, чтобы спасти свое предприятие. Принципиальное значение в уголовном деле имеет мотив. Поиски следствием материальной заинтересованности директора ДРСУ в подписании фиктивных договоров аренды ничего не дали. Никаких нетрудовых доходов или дорогих приобретений, не подтвержденных официальной зарплатой, у Гугалинского не нашли.

Но без мотива нет злоупотребления. Ведь если Гугалинский действовал, выражаясь юридическим языком, «в состоянии крайней необходимости», то уголовное дело в отношении него возбуждать было нельзя. По версии прокурора, подсудимый пошел на подписание контракта из-за того, что опасался увольнения и боялся потерять руководящую должность.

Тем, кто следил за ситуацией, эта версия покажется смехотворной. Хотелось бы мне посмотреть на таких «трясущихся» за свою должность. Мало того, что Гугалинский и еще несколько директоров ДРСУ обращались за помощью в полицию, прокуратуру, ФСБ, рассказывая о том, как вынимают бюджетные деньги из карельских предприятий, они еще собирали пресс-конференции и без купюр рассказывали журналистам о происходящем в дорожной отрасли. Следы тех публикаций можно без труда обнаружить на просторах интернета.

В конце 2015 года у Юрия Гугалинского заканчивался контракт с Госкомимуществом РК, который ему могли не продлить без объяснения причин. Тем не менее, за несколько дней до окончания срока контракта Юрий Гугалинский резко выступил на совещании в правительстве с участием Худилайнена.



Невозможно не сказать о роли правоохранительных органов. И Гугалинский, и директор Кондопожского ДРСУ Юрий Синяков куда только ни обращались, чтобы остановить явно коррупционную схему растаскивания бюджетных средств. Полиция, прокуратура, ФСБ - все были осведомлены о происходящем. О визитах в правоохранительные органы рассказывал и подсудимый, и свидетели. На суде представители этих ведомств либо не смогли вспомнить о посылаемых им «сигналах», либо утверждали, что ничего не знали о происходящем. Только после того, как Александр Худилайнен оставил губернаторское кресло, у органов правопорядка наконец-то «открылись глаза». Причем настолько широко, что «под замес» попал сам Гугалинский, который сообщил о возможных преступлениях.

- Я считаю себя честным человеком,

- сказал подсудимый.

Он обратился к суду с единственной просьбой — принять справедливое решение.

20 марта судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин огласит приговор. Адвокат подсудимого Елена Аскерова отметила, что суду предстоит принять непростое решение. Но, по ее оценке, сам процесс был, действительно, состязательный.

- Дело было рассмотрено объективно, полно, всесторонне, как того требует закон, что не было сделано органами предварительного следствия, - сказала Аскерова.

Приговор Гугалинскому во многом определит не только его судьбу и будущее Кольского ДРСУ.

«На кону» еще одно успешное предприятие, выжившее в условиях беспрецедентного давления. Директор Кондопожского ДРСУ Юрий Синяков не скрывал, что и он вынужден был подписывать фиктивные договоры аренды спецтехники. В общем, Синяков может быть следующим. В карельском следкоме подтвердили, что «работают» над аналогичными делами...

Антонина Кябелева