Консульство Финляндии назвало условия получения экстренных виз

Консульство Финляндии в Петрозаводске сообщило о том, что с 23 марта будет принимать заявления на выдачу виз в особом порядке.

Визу смогут запросить три категории граждан: обладатели дипломатических и служебных паспортов, близкие родственники граждан Финляндии и люди, которые едут в Финляндию на похороны. С понедельника граждане, входящие в эти категории, могут напрямую подавать заявления в консульство Суоми в Петрозаводске. Прием заявлений будет производиться исключительно по предварительной записи.

Любые консультации по телефону временно приостанавливаются. В консульстве попросили все вопросы о записи задавать по электронной почте, адрес visa.pet@formin.fi.

Напомним, граница России и Финляндии частично закрыта с 19 марта в связи с распространением коронавируса. Консульство в Петрозаводске приостановило выдачу виз до особого распоряжения.