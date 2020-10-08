Публикуем новостной обзор за четверг, 8 октября
– Девочка выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске. Следком Карелии начал проверку по факту падения ребенка с высоты.
– Число случаев смерти от коронавируса в Карелии выросло до 40. За сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 72 человека. Новые очаги коронавирусной инфекции в карельской столице вы можете посмотреть здесь.
– Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Кола»
– Женщина попала под грузовой поезд в Карелии
– Опрос: петрозаводчане рассказали, готовы ли они привиться от COVID-19 (видео)
– Минтранс назвал возможные новые направления полетов из Петрозаводска
– В Национальном музее открылась выставка-размышление
– Петрозаводский военкомат меняет адрес
– Парфенчиков провел прямую линию и оценил возможность нового карантина в республике
– Заболеваемость ОРВИ в Карелии пошла на спад
– В Карелии наградили мать погибшего мальчика-героя Святослава Юшкова
– Умершего главу Олонецкого района посмертно наградили медалью