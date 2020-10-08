Заболеваемость ОРВИ в Карелии пошла на спад

В последнее время ситуация с заболеваемостью ОРВИ в республике улучшилась. Об этом на прямой линии с главой Карелии Артуром Парфенчиковым в режиме онлайн заявила руководитель Роспотребнадзора по РК Людмила Котович.

По ее словам, количество заболевших ОРВИ пошло на спад. Эпидпорог не превышен ни в Петрозаводске, ни в Карелии в целом. Небольшое превышение наблюдается только в возрастной группе старше 15 лет. Вирус гриппа в республику еще не пришел. Циркулирует риновирус – 90 процентов, и боковирус – 10 проценов.

С коронавирусом ситуация хуже.

«Если говорить о ковиде – это тоже вирусная инфекция – мы ее ожидали. Рост отмечается с 21 сентября. Это произошло после того, как жители Карелии вернулись из отпуска, а дети вышли на учебу», – сказала она.

Котович добавила, что 70 процентов случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией приходится на Петрозаводск. Она призвала жителей карельской столицы соблюдать меры безопасности: масочный режим и социальную дистанцию. Подробнее о росте заболеваемости COVID-19 в Карелии читайте здесь.