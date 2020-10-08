08 октября 2020, 19:55
Жителя Карелии с шизофренией лишили водительских прав
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора Кондопожского района о прекращении действия права на управление транспортными средствами
Кондопожский городской суд поддержал районную прокуратуру и прекратил действие водительского удостоверения 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ходе проверки в отношении мужчины было установлено, что он имеет права категории В. При этом, этот человек состоит на активном диспансерном наблюдении у врача-психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения», ежемесячно получает амбулаторное поддерживающее лечение. Это заболевание является противопоказанием к управлению транспортом.
Решение суда в законную силу пока не вступило.