Минтранс назвал возможные новые направления полетов из Петрозаводска

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии открыло опрос жителей республики по вопросам авиасообщения по различным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опрос касается как действующих маршрутов, так и новых рейсов, которые, возможно, будут открыты в 2021 году.

Так, в Минтрансе сообщили, что рассматривается возможность организовать в 2021 году авиарейсы из Петрозаводска в следующие города: Казань, Минск, Хельсинки и Минеральные Воды. Также можно предложить свои варианты.

Помимо этого, чиновники интересуются у пассажиров, какие из нынешних маршрутов наиболее популярны. Сейчас из столицы Карелии можно улететь в Москву, Симферополь, Анапу, Сочи, Калининград, Мурманск, Череповец и Архангельск.

Пройти опрос можно на официальном Интернет-портале республики Карелия.