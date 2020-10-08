08 октября 2020, 14:36
Общество

Минтранс назвал возможные новые направления полетов из Петрозаводска

Власти решили узнать у жителей Карелии, в какие города они хотели бы летать из аэропорта республиканской столицы

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии открыло опрос жителей республики по вопросам авиасообщения по различным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опрос касается как действующих маршрутов, так и новых рейсов, которые, возможно, будут открыты в 2021 году.

Так, в Минтрансе сообщили, что рассматривается возможность организовать в 2021 году авиарейсы из Петрозаводска в следующие города: Казань, Минск, Хельсинки и Минеральные Воды. Также можно предложить свои варианты.

Помимо этого, чиновники интересуются у пассажиров, какие из нынешних маршрутов наиболее популярны. Сейчас из столицы Карелии можно улететь в Москву, Симферополь, Анапу, Сочи, Калининград, Мурманск, Череповец и Архангельск.

Пройти опрос можно на официальном Интернет-портале республики Карелия.

Обсудить
просмотр
175743
Метки: 
Петрозаводск
«Аэропорт «Петрозаводск»
Минтранс РК
Опрос
Казань
минеральные воды
Минск
Хельсинки
новости Карелии
авиасообщение