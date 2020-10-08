Петрозаводчан приглашают на субботник в лес

Жителей карельской столицы приглашают принять участие в субботнике, который пройдет на Кургане.

Акция состоится 11 октября на территории спортивного комплекса. Горожанам предлагают активно провести утро и помочь в подготовке к зимнему спортивному сезону, сообщает Министерство спорта Карелии.



Федерация лыжных гонок Карелии предоставит необходимый инвентарь для уборки. Сбор участников состоится в 11 часов у памятника Федору Терентьеву. Вопросы по поводу субботника можно задать по номеру 8911-417-77-77.

Фото: Министерство спорта Карелии