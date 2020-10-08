В Национальном музее открылась выставка-размышление

Сегодня в Национальном музее РК открылась интерактивная выставка «Карелия от Карельской трудовой коммуны до Республики Карелия», посвященная столетию республики.

«Мы не ставили задачи отразить столетие республики в одной выставке. Она не учебник истории. Это выставка-размышление о том, что случилось с нашим краем за эти сто лет, что у нее общего с Россией и какие особенности»,

- сказал на открытии директор Национального музея Михаил Гольденберг.

Витрины и стенды рассказывают и об отдельных событиях, так и о людях, которые написали свою страницу в истории Карелии. За это время сменилось четыре поколения, каждое из которых внесло свой вклад в жизнь республики, и сейчас в разной степени известны современникам.

Эта экспозиция «наводит мосты» между ними, передает память о прошлом. Тут много любопытных материалов, любопытных предметов и интересных находок авторов экспозиции. Среди них рассказ о том, как отмечали или не отмечали в республике юбилеи, личные вещи известных людей, в том числе О.В. Куусинена.

И, конечно же, электронное приложение «Карелия — 100. Память Время. Люди» — своеобразный банк исторической памяти. В нем десять разделов. Зайдя в любой, можно увидеть предметы по теме из фондов музея, посмотреть видеосюжет. Но в тоже время это и народная память: каждый может принять участие в создании этого приложения, рассказав о своей семейной реликвии.

В экспозиции используются помимо предметов, документов, фотографий и видеоматериалов из фондов музея, материалы Национального архива РК, Галереи промышленной истории и предприятия «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», связанные с непосредственными участниками важных событий истории Карелии.

Авторы выставки утверждают, что отдельные элементы временной интерактивной выставки будут представлены в виде передвижной, благодаря чему с историей Карелии 1920-2020 годов познакомятся жители республики.