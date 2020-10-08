Девочка выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске

Вечером 7 октября маленькая девочка упала с высоты на Перевалке. О случившемся «Петрозаводск говорит» стало известно из источника в экстренных службах.

В начале седьмого вечера на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение о том, что из окна пятого этажа жилого дома на улице Ватутина выпала шестилетняя девочка.

Прибывшие к месту вызова парамедики из Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска и врачи скорой помощи оказали пострадавшей необходимую помощь.

По словам очевидцев, по внешним признакам серьезных травм у ребенка не было. Для медицинского осмотра девочку доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.