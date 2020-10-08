Житель Карелии пошел на хитрость, чтобы не платить штраф ГИБДД

В суде Пудожского района рассматривалась жалоба местного жителя к ГИБДД. Мужчина пытался обжаловать выписанный штраф в размере одной тысячи рублей за непристегнутый ремень безопасности во время поездки на автомобиле, говорится в материалах дела.

Пудожанин представил отрывок записи с видеорегистратора, установленного в салоне его автомобиля, где было видно, что водитель пристегнут ремнем в момент проезда мимо сотрудников ДПС. Однако сотрудники дорожной полиции в суде утверждали, что представленный видеофайл фальшивый. Инспекторы отдали суду записи с видеорегистратора их служебной машины и камеры, установленной на форме сотрудника ДПС.

Из-за имеющихся противоречий, суд назначил экспертизу. В результате специалист заключил, что запись с видеорегистратора водителя по сюжету, времени и месту не совпадает с событиями, зафиксированными на регистраторе патрульных.

В итоге суд решил не отменять постановление сотрудника ДПС. Водителю-нарушителю придется заплатить штраф.