Спасатели привлекались для ликвидации двух аварий на трассах в Карелии

Помощь карельских спасателей понадобилась для ликвидации последствий двух дорожно-транспортных проишествий.

Так, накануне, 7 октября, на трассе А-119 автомобиль съехал в кювет. Пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района привлекалось для ликвидации происшествия в в 14:45. Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня ночью в Прионежском районе на трассе «Кола» столкнулись два автомобиля. Спасатели выезжали на место в 01:20.

В МЧС напомнили телефоны на случай чрезвычайной ситуации: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), «телефон доверия» – (88142) 79-99-99.