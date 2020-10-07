Пьяный житель Карелии украл оружие у приятеля

Беломорский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В один из апрельских дней мужчина, будучи пьяным, воспользовался тем, что его приятель уснул, и тайно похитил из его квартиры охотничье одноствольное ружье. Потерпевшему был причинен значительный ущерб.

В суде не уточнили, зачем мужчине понадобилось оружие. Сообщается лишь то, что в дальнейшем он распорядился им по своему усмотрению.

В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком три года. С учетом личности подсудимого наказание будет считаться условным.