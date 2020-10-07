Водители повздорили прямо на проезжей части в Петрозаводске

Сегодня утром на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской в Петрозаводске один из водителей перекрыл дорожное движение, чтобы выяснить отношения с другим участником движения. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как 8:47 утра два автомобиля пересекали Октябрьский проспект, двигаясь по улице Мурманской. Ехали машины по разным полосам. После перекрестка водитель кроссовер, очевидно, недовольный тем, как вел себя водитель легковушки, остановил свой автомобиль прямо на проезжей части и вышел разбираться с обидчиком.

При этом проезжая часть оказалась на некоторое время заблокирована. Ехавшие следом автомобили не могли преодолеть этот участок пути.

Впрочем, серьезного конфликта не произошло. Через несколько секунд движение было восстановлено.