Житель Карелии поплатится за оскорбление полицейских

27-летнего молодого человека заподозрили в оскорблении полицейских в Костомукше. О ходе расследования уголовного дела сообщает республиканский Следком.

В августе 2020 году полиция задержала в общественном месте мужчину¸ находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка потребовали, чтобы мужчина прошел с ними в служебный автомобиль. Реакцией молодого человека стала ругань в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего преступления.