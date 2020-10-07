Убийство совершено в Карелии в минувшие выходные

Следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению 46-летней жительницы Карелии в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 октября, в поселке Матросы. По версии следствия, обвиняемая выпивала вместе с жертвой. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Жительница Карелии схватила нож и несколько раз ударила им своего оппонента. Тот умер на месте.

Решением суда женщина арестована. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. За данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы.