Бомж обчистил незапертое кафе в Кондопоге

В полицию Кондопоги обратились работники одного из кафе. Они рассказали, что кто-то проник в заведение и украл деньги из кассы, продукты, алкоголь и мобильный телефон. Ущерб превысил 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний мужчина, который не имеет постоянного жилья. Он рассказал, что наудачу подергал дверь заведения, и она оказалась незапертой. Украденные деньги кондопожанин потратил на то, чтобы раздать долги, а алкоголем и едой угостил своих товарищей.

Подозреваемый задержан. Часть украденного удалось вернуть. По факту кражи возбуждено уголовное дело.