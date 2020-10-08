Некоторые жители Петрозаводска в пятницу останутся без электричества

Сотрудники предприятия «ОРЭС-Петрозаводск» перенесли с 7 на 9 октября работы по повышению надежности сетевого оборудования, которые пройдут в Соломенном. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Завтра с 9 до 17 часов без электроэнергии останется ряд многоквартирных домов. Временные неудобства испытают жители улиц Любы Тумановой, Рабочей и Кольцевой, а также проездов Тихого и Энергетиков.

Энергетики извинились перед горожанами за временные неудобства. По всем вопросам, связанным с отключением от электроэнергии, можно обращаться по номеру диспетчерской службы АО «ОРЭС-Петрозаводск»: (8142) 78-45-59.