В Петрозаводске ломают здание бывшего детсада

Текст: Антонина Кябелева

Утром 8 октября внимание жителей петрозаводского микрорайона Зарека привлек грохот, доносившийся с улицы Пробная. Горожане с удивлением обнаружили, что разрушению подверглось добротное кирпичное здание бывшего детского садика, расположенного по адресу Пробная, 15.

Возмущенные петрозаводчане дозвонились до редакции нашего издания. Их волновало, почему уничтожается крепкое кирпичное строение, а хлипкие «деревяшки», окружающие его почти со всех сторон, сносить никто не собирается. Люди отказывались понимать, почему крушат кирпичное здание, где раньше размещалось детское объединение, в то самое время как Петрозаводск испытывает острый дефицит в местах для дошкольников.

Экскаватор планомерно уничтожал двухэтажное строение. Огромный ковш то и дело взмывал вверх, пробивая кирпичные стены и перекрытия. Под натиском техники жутко скрежетала кровля.

Небольшой фрагмент здания, который еще не успели разрушить, возвышался над руинами, безнадежно взирая на мир пустыми окнами. По обломкам бродили двое рабочих, сбрасывая вниз остатки арматуры.

Возле здания бывшего детского сада то и дело останавливались прохожие, наблюдая, как стирается с лица Петрозаводска крепкий кирпичный дом, который мог бы служить людям еще ни одно десятилетие. Два школьника-подростка совсем близко подошли к экскаватору, не в состоянии оторвать взгляд от разворачивающегося зрелища.

- Это варварство. Кто же позволил ломать такое здание? А потом говорят, что детским садов у нас не хватает. Просто не нужно их уничтожать,

- возмущалась пенсионерка, прогуливающаяся с внуком.

Ее поддержала проходящая мимо женщина, держащая за руку дочку.

- Ломать не строить. Это бесхозяйственность. Как можно разрушать хорошее крепкое здание. Вокруг деревянные дома, которые давно пора сносить, но их никто не сносит. Мы никогда не будем хорошо жить при таком подходе,

- с горечью сказала женщина, представившая Мариной Тимофеевной.

Действительно, детский сад на Пробной находится в окружении старых деревянных домов и покосившихся сараев. Во дворе одного из таких домов, примыкающих к бывшему детскому объединению, пожилая женщина разжигала мангал. По ее словам, она собиралась готовить на свежем воздухе баклажаны. Кривой ржавый мангал, веревка с сохнувшей одеждой, страшные гаражи, поленница дров и белеющее на заднем плане здание бывшего детского сада, которому осталось жить несколько часов, создавало ощущение полной безнадежности.

Но отвлечемся от эмоций. Кому и зачем потребовалось сносить нормальное добротное здание? В петрозаводской администрации сообщили, что здание на Пробной, 15 принадлежит индивидуальному предпринимателю Павлу Паукову. Он направил в администрацию города уведомление о сносе здания. В мэрии Петрозаводска объяснили, что снос строений носит уведомительный характер, и сейчас проверяются документы, связанные с разрушением дома на Пробной, 15. Скорее всего, когда документы проверят, от здания уже останутся руины.

Нам удалось дозвониться до одной из фирм, которая принадлежит Павлу Паукову. Нас интересовал вопрос, что он собирается делать с земельным участком после сноса строения. Секретарь сообщила, что Павел Пауков только что вошел в кабинет, и она постарается узнать интересующую нас информацию.

- У Павла Николаевича, к сожалению, сейчас пообщаться времени нет. Мы на днях отнесли заявление на снос. Пока у нас планов, если честно, нет. Он мне сказал, что не хочет, если честно, общаться, а по будущим планам - мы пока проводим благоустройство территории,

- сказала секретарь.

Понятно, что подобный ответ относится к разряду неудовлетворительных. Зачем сносить добротное здание, если нет никаких планов? Что это за чудеса благоустройства? Как минимум подобное объяснение звучит нелогично.

Скорее всего, Пауков просто не захотел рассказать о своих истинных намерениях. Жители города, наблюдающие за разрушительной работой экскаватора, предположили, что здесь хотят воздвигнуть очередную многоэтажку.

Павел Пауков является директором и учредителем нескольких компаний. В список принадлежащих ему коммерческих структур входят ООО «Стройконтроль», ООО «ИТС» и ООО «ОСТ», которые занимаются строительством жилых и нежилых зданий, и где он одновременно занимает должность директора. К тому же Пауков числится учредителем ООО «Нова-Реалти», которое занимается операциями с недвижимостью, и ООО «Здравсоюз», в сферу деятельности которого входит работа фитнес-центров.