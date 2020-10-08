Следователи выясняют обстоятельства падения девочки с высоты

Следователи устанавливают обстоятельства падения шестилетней девочки с высоты. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, вечером 7 октября ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Ватутина в Петрозаводске.

По информации Следкома по Карелии, девочка некоторое время находилась дома одна и выпала из окна, расположенного в одной из комнат квартиры. Ребенка доставили в больницу. Девочке в настоящее время оказывается медицинская помощь.