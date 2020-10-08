Незаконные гастарбайтеры найдены на острове в Карелии

Сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Лахденпохскому району совместно с коллегами и сотрудниками ФСБ из г. Сортавала осуществляли контроль за соблюдением иностранными гражданами требований законодательства РФ, сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!»

На островах озера Меклахти выявлены восемь граждан Республики Узбекистан, прибывших в Лахденпохский район 25 сентября 2020 г. из г. Санкт-Петербурга с целью работы в дальнейшем в ООО «БИК».

Пребывающие трудились, имея патенты, действующие по Санкт-Петербургу, На момент проверки, не зная правил осуществления трудовой деятельности, иностранцы работали по договору на оказание услуг с гражданином РФ, расчищали собственнику участка место для вертолетной площадки. Все они, а так же гражданин РФ, нарушили трудовое законодательство.

Составлено 16 административных протоколов, по которым назначено наказаний в виде штрафа на сумму 32 000рублей.

В адрес принимающей стороны, привлеченной к административной ответственности за допущение к работе иностранцев без патентов, вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В адрес организации, которая рассчитывала привлечь данных работников к труду, вынесено предостережение о недопущении нарушения федерального законодательства.