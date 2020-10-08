08 октября 2020, 10:20
Пьяный водитель вылетел на «Мерседесе» в кювет на автотрассе в Карелии
Авария произошла на автодороге А-119 «Вологда – Медвежьегорск»
ДТП с участием пьяного водителя произошла в минувшую среду, 7 октября, на автотрассе в Медвежьегорскойм районе республики.
«В 14:50 на 590 км + 900 м федеральной автодороги А-119 «Вологда-Медвежьегорск» 33-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Спринтер», в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд правыми колесами на неукрепленную обочину, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства»,
– говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель травмирован, ему оказана медицинская помощь.
В ГИБДД по РК напоминают, что за 9 месяцев текущего года на федеральных автодорогах Карелии зарегистрировано 131 ДТП, в которых 28 человек погибли и 178 человек получили травмы.