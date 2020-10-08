Хозяин хотел распилить свой автомобиль на металлолом и устроил пожар

Легковой автомобиль загорелся утром 7 октября горел в Повенце. В 9:35 на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Гористая.

Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия и быстро справились с огнем. В результате пожара, в автомобиле ВАЗ-2111 огнем был поврежден салон.

В ходе предварительного расследования было установлено, что хозяин автомобиля решил распилить свою старую машину на металлолом. Но что-то пошло не так, и автомобиль загорелся. Сейчас по данному пожару проводится проверка.