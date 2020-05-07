7 мая: главные видео, фото и новости дня
– Иск против губернатора Парфенчикова подали более 20 жителей Карелии. Истцы требуют отменить и признать незаконным распоряжение, которым глава региона ограничил свободное передвижение граждан.
– Сразу 15 человек заразились за сутки COVID-19 в Карелии. В Карелии коронавирус на данный момент выявлен у 125 человек.
– Оперштаб: женщина с пневмонией скончалась в Карелии. Восемь жителей республики с внебольничной пневмонией были госпитализированы в медучреждения за последние сутки.
– Сотрудники фельдъегерской службы заразились COVID-19 в Карелии. Публикуем подробности о новых заболевших коронавирусной инфекцией в республике.
– Новые случаи COVID-19 обнаружены на Кукковке, Перевалке, Древлянке. Обновлена карта распространения коронавируса в Карелии.
– Парфенчиков призвал не приходить в День Победы к Вечному огню. Глава Карелии обещал возложить цветы к главному воинскому мемориалу от всех жителей республики.
– Всем жителям Карелии разрешат гулять. Власти республики с 12 мая смягчают карантинный режим.
– Парфенчиков обещает жестко наказывать за нарушение «масочного режима». За нахождение в магазине без средства защиты ответственность будут нести как граждане, так и предприниматели.
– Министр рассказал, кто болеет коронавирусом в Карелии. Три пациента с Covid-19 в республике находятся в тяжелом состоянии.
– Новый памятник появится в Петрозаводске. Народный художник России Салават Щербаков создал для карельской столицы монумент в честь 75-летия Победы.
– Россия вышла на пятое место по числу заболевших. Во всем мире коронавирус подхватили уже больше 3,7 миллиона человек.