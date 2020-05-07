7 мая: главные видео, фото и новости дня

– Иск против губернатора Парфенчикова подали более 20 жителей Карелии. Истцы требуют отменить и признать незаконным распоряжение, которым глава региона ограничил свободное передвижение граждан.

– Сразу 15 человек заразились за сутки COVID-19 в Карелии. В Карелии коронавирус на данный момент выявлен у 125 человек.

– Оперштаб: женщина с пневмонией скончалась в Карелии. Восемь жителей республики с внебольничной пневмонией были госпитализированы в медучреждения за последние сутки.

– Сотрудники фельдъегерской службы заразились COVID-19 в Карелии. Публикуем подробности о новых заболевших коронавирусной инфекцией в республике.

– Новые случаи COVID-19 обнаружены на Кукковке, Перевалке, Древлянке. Обновлена карта распространения коронавируса в Карелии.

– Парфенчиков призвал не приходить в День Победы к Вечному огню. Глава Карелии обещал возложить цветы к главному воинскому мемориалу от всех жителей республики.

– Всем жителям Карелии разрешат гулять. Власти республики с 12 мая смягчают карантинный режим.

– Парфенчиков обещает жестко наказывать за нарушение «масочного режима». За нахождение в магазине без средства защиты ответственность будут нести как граждане, так и предприниматели.

– Министр рассказал, кто болеет коронавирусом в Карелии. Три пациента с Covid-19 в республике находятся в тяжелом состоянии.

– Новый памятник появится в Петрозаводске. Народный художник России Салават Щербаков создал для карельской столицы монумент в честь 75-летия Победы.

– Россия вышла на пятое место по числу заболевших. Во всем мире коронавирус подхватили уже больше 3,7 миллиона человек.