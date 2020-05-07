Новый памятник появится в Петрозаводске

Рядом с храмом Святого Ильи Пророка в Петрозаводске в этом году появится новый памятник. Монумент будет представлять собой фигуру женщины-матери с детьми, которые будут держать в руках портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. Памятник обозначит непростую судьбу женщин и всего народа в период войны.

Как сообщает мэрия карельской столицы, открытие монументальной композиции запланировано на 2 августа - День ВДВ.

Автором памятника стал народный художник России, академик российской академии художеств Салават Щербаков. Отмечается, что он создал более 200 монументов, которые установлены в Москве и других регионах страны, а также за границей.