07 мая 2020, 19:00
Общество

Новый памятник появится в Петрозаводске

Народный художник России Салават Щербаков создал для карельской столицы монумент в честь 75-летия Победы

Рядом с храмом Святого Ильи Пророка в Петрозаводске в этом году появится новый памятник. Монумент будет представлять собой фигуру женщины-матери с детьми, которые будут держать в руках портреты родственников - участников Великой Отечественной войны. Памятник обозначит непростую судьбу женщин и всего народа в период войны.

Как сообщает мэрия карельской столицы, открытие монументальной композиции запланировано на 2 августа - День ВДВ.

Автором памятника стал народный художник России, академик российской академии художеств Салават Щербаков. Отмечается, что он создал более 200 монументов, которые установлены в Москве и других регионах страны, а также за границей.

 

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Метки: 
Петрозаводск
памятник
75-летие победы
Салават щербаков
день ВДВ
новости петрозаводска