Россия вышла на пятое место по числу зараженных Covid-19

Россия обошла Францию и Германию и расположилась на пятом месте среди всех стран мира по количеству заболевших Covid-19. По данным на 7 мая, в нашей стране более 177 тысяч заболевших. Погибли 1625 человек.

На первом месте по числу заболевших с большим отрывом располагаются Соединенные Штаты. По данным университета Джонса Хопкинса, в США 1 миллион 231 тысяча больных. На втором месте Испания (220 тысяч заболевших), третьей идет Италия (214 тысяч). На четвертом месте Великобритания (202 тысячи).

Всего в мире уже больше 3 миллионов 784 тысяч заразившихся. Больше 264 тысяч человек умерли от коронавируса.