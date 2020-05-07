В ТСН «Крутой берег» боятся, что под дачи уйдут мелиорированные земли

В Прионежском районе сомнительные сделки с землей стали почти рядовым событием. Вокруг Петрозаводска немало неиспользуемых сельхозугодий с проведенной мелиорацией. По законодательству, их нельзя ни под каким соусом переводить в другую категорию использования. Ни под дачи, ни под коттеджи, ни под жилые дома. Но цена на подобные участки так велика, что соблазн быстрого обогащения делает чудеса. И появляется «соус» с неприятным душком.

По мнению жителей коттеджного поселка «Крутой берег», который расположен неподалеку от деревни Нижний Бесовец, они столкнулись именно с такой ситуацией. Жители ТСН «Крутой берег» обратились к прокурору Карелии Карену Габриеляну с просьбой провести проверку по факту продажи земельных участков под ведение дачного хозяйства. Люди боятся, что на их глазах происходит земельная афера, и пострадать могут законопослушные покупатели, решившие обзавестись дачным участком вблизи Петрозаводска.

Один из авторов обращения в прокуратуру Дмитрий Добринов рассказал, что в непосредственной близости с ТСН «Крутой берег» был расположен крупный земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:64 с разрешенным видом использования «для ведения крестьянского хозяйства». Этот земельный участок находился в собственности у гражданки Елены Лутай, которая получила его для ведения крестьянского хозяйства. В последние годы, подтвердил другой житель поселка Евгений Власов, никаких сельхозработ на нем не проводилось.

На участке, утверждают жители коттеджного поселка, сохранилась система мелиорации, которая видна, как говорится, невооруженным взглядом. Власов, имеющий профессиональное образование в области сельского хозяйства, рассказал, что на участке отчетливо видна сеть мелиоративных сооружений, и нет никаких сомнений, что это земли, находящиеся под особой защитой государства.

По законодательству, земли с проведенной мелиорацией запрещено использовать под дачное или индивидуальное жилищное строительство. Они должны использоваться только по прямому назначению, то есть для сельскохозяйственных целей.

Удивительные метаморфозы, которые приключились с сельхозугодьями, граждане обнаружили случайно. Недавно на сайте объявлений они натолкнулись на информацию о продаже земельных участков для ведения дачного хозяйства, расположенных на землях с проведенной мелиорацией. К немалому изумлению граждан, те земли, которые они считали неприкосновенными, спокойно распродаются, а вид использования заменен на категорию «для дачного строительства».

Дмитрий Добринов увидел объявление о продаже участков на сайте «Авито». Он обратился к продавцу за более подробной информацией и лично с ним встретился.

- Когда я сообщил ему, что знаю всю подноготную, то он заметно испугался. После этого объявление с «Авито» пропало,

- рассказал Добринов.

Правда, он убежден, что это только временное затишье. Территорию уже раскроили на 50 отдельных наделов, которые продолжат продавать доверчивым гражданам. Стоимость одного участка варьируется от 400 до 450 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, что «выхлоп» при удачном завершении земельной операции может зашкалить за 20 миллионов рублей. В общем, есть за что побороться.

Для жителей «Крутого берега» щедрая распродажа сельхозугодий может обернуться трагедией. Они боятся, что все стоки пойдут в мелиорационные траншеи, ведущие прямо к кооперативному поселку, а дальше в реку Шуя.

Жители ТСН «Крутой берег» давно пытались самостоятельно выяснить судьбу сельхозугодий. Существует переписка между жителями коттеджного поселка и различными инстанциями, из которой становится понятна подоплека этой истории.

В конце 2013 года земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:64 был разделен на три разных участка. Так возник земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015514:675 площадью более 53 тысяч квадратных метров. На тот момент этот участок по-прежнему относился к особо ценным сельхозземлям.

Существует ответ из Россельхознадзора, где этот факт официально подтвержден со ссылкой на ФГБУ «Управление Карелмелиоводхоз». В частности, в официальном ответе из Россельхознадзхора прямо сказано, что участок с кадастровым номером 10:20:0015514:675 располагается «в пределах осушительной мелиоративной системы сельхозназначения».

Но данный факт не стал «охранной грамотой» для данного земельного участка. Выяснить, каким образом собственнику участка 10:20:0015514:675 удалось изменить категорию использования и добиться разрешения использовать землю под дачное строительство, с нашей точки зрения, - прямая обязанность правоохранительных органов.

Но факт остается фактом. Сегодня земли, имеющие особую сельскохозяйтсвенную ценность, поделены на пятидесят мелких участков под дачное строительство. Как случилось, что мелиоративная составляющая куда-то исчезла, остается только гадать. По одной из версий, изложенных в переписке между гражданами и прокурором Прионежского района, указывается, что собственнику участка каким-то образом удалось получить ответ из местной администрации, что данные земли не относятся к категории особо ценных. Именно этот документ «открыл двери» в управление Росреестра для изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Дмитрий Добринов рассказал, что недавно обращался в управление Росреестра, чтобы получить данные относительно сельскохозяйственной ценности выставленных на продажу земельных участков, но там отказались предоставить подобного рода информацию, сообщив, что ответят только по запросу прокуратуры. Почему в разряд тайны попала информация о мелиорированных землях, граждане не понимают. Но после подобных ответов их беспокойство усилилось еще больше.

Жители ТСН «Крутой берег» в своем обращении к прокурору Карелии обращают внимание, что, несмотря на то, что официально спорный земельный участок неоднократно переоформлялся на разные фирмы, его фактический собственник остался прежним.

Люди просят прокурора Карелии вмешаться в ситуацию, пока не утрачена сельскохозяйственная ценность сельхозугодий.

К тому же обманутыми могут оказаться десятки семей, которые выложат кругленькую сумму за сомнительную сделку с неясными правовыми последствиями.

Для правоохранительной системы Карелии подобные истории не в новинку. Достаточно вспомнить громкое уголовное дело пятилетней давности, которое было возбуждено против бывших сотрудников Прионежской администрации Светланы Чечель и Евгении Сухоруковой. Их обвинили в том, что они незаконно изменили вид разрешенного использования мелиорированных земель, которые раньше принадлежали совхозу «Маяк», разрешив на них ведение дачного хозяйства. Тогда дело было доведено до суда и завершилось обвинительными приговорами.

Правда, многие наблюдатели склонялись к тому, что дело имело политическую окраску, по этой причине и расследование оказалось столь «бодрым». Сейчас у правоохранительных органов Карелии появилась возможность доказать, что им «по зубам» земельные истории и без возможной политической подоплеки.

Антонина Кябелева