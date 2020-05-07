07 мая 2020, 20:52
Два карельских санатория получат миллионы рублей из бюджета
Артур Парфенчиков пообещал помочь «Марциальным водам» и «Белым ключам» пережить кризис
Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о том, что двум главным санаториям Карелии будет оказана финансовая поддержка. Об этом губернатор рассказал на своей странице в соцсети.
По словам Парфенчикова, «Марциальные воды» получат субсидию в размере 22 миллионов рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда республики. Еще 10 миллионов рублей получат «Белые ключи».
Оба санатория несут большие убытки, заявил губернатор. До 1 июня они прекратили прием и лечение гостей. Эти меры действуют уже с 28 марта.