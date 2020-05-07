Центральные улицы Петрозаводска украсят флагами России

Центральные улицы Петрозаводска к 75-летнему юбилею Победы украсят государственными флагами России. Триколоры вывесят на школах и детсадах, ПетрГУ, зданиях государственных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом столица Карелии примет участие в общенациональной акции «Флаги России. 9 мая». Здание администрации города уже украсили.

Акция проходит в стране впервые, она призвана показать единство народа в период тяжелых испытаний. Вывесить в своем окне российский триколор призывают и жителей Петрозаводска.