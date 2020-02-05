Жители Ладвы жалуются на амбулаторию и невозможность купить лекарства

В поселке Ладва Прионежского района бьют тревогу. Четырехэтажная Прионежская центральная районная больница превратилась, как карета в тыкву, в Ладвинскую амбулаторию, качеством услуг которой люди недовольны.

«У нас в поселке была шикарная районная больница. Прионежскую ЦРБ в 2019 году преобразовали в структурное подразделение Прионежского филиала Республиканской больницы им. Баранова. Из стационара Прионежской ЦРБ п. Ладва всех социальных больных вывезли в Петрозаводск. В результате под сокращение попало 26 человек младшего и среднего медицинского персонала. Другой работы им предложено не было. Уволились хирург, врач-терапевт и старшая медсестра. Так наша больница приказала долго жить…»,

– это отрывок из письма нашего читателя Аркадия Губковского. Его послание выглядит как крик отчаяния и бессилия перед начавшейся в поселке оптимизацией.

Аркадий продолжает:

– В четырехэтажном здании на первом этаже остаются пункт скорой медицинской помощи и водители «скорой». На здании появилась вывеска «Амбулатория п. Ладва». Прием больных в определенные дни осуществляют фельдшер и педиатр. Это означает, что при любом заболевании сначала нужно потратить день, чтобы записаться к фельдшеру, а затем по его направлению потерять еще день, чтобы посетить специалиста в Петрозаводске. Ну а если у человека боли и температура, кого ж это волнует? Неясно, для чего в четырехэтажном здании бывшей больницы производился ремонт, если эксплуатируется, по сути, только один этаж?

Подтверждают слова нашего читателя и другие жители поселка, среди которых члены Ладвинского совета ветеранов. Как рассказала председатель совета Светлана Мигунова, от имени совета ветеранов даже было отправлено письмо в администрацию Президента РФ, описывающее происходящее с больницей. Но толку не было. По словам ладвинцев, пришла отписка, суть которой в том, что на самом деле у них все нормально.

– Почему наши власти не понимают, что убивают нас своей оптимизацией? У нас уже на кладбище мест нет! Не так давно население поселка составляло 3,5 тысячи человек, а сейчас две тысячи. А все потому, что у нас нет квалифицированной медицинской помощи. Один раз в неделю больных принимает врач общей практики, он же педиатр, еще два раза – фельдшер. И на этом все. Был шикарный рентгенкабинет, его закрыли. С любой болячкой нужно ехать в город, а это 190 рублей в одну сторону, плюс в Петрозаводске маршрутки по 32 рубля. Знаете, сколько травм, переломов было в новогодние праздники? А хирурга у нас нет. Лечитесь, как хотите,

– говорит Светлана Николаевна.

По словам Светланы Мигуновой, прием в амбулатории ведется только три раза в неделю. Один раз в неделю принимает врач общей практики (он же педиатр), еще два раза – фельдшер. Качеством обслуживания, по ее словам, многие недовольны.

– В октябре приезжал Парфенчиков. Пробежался в выходной по больнице, когда никого не было, и объявил помещение непригодным. Хотя в здании недавно был сделан капитальный ремонт. Деревянные окна поменяли на пластиковые, сделали крышу из металлочерепицы. Для чего тогда тратились на ремонт? Как-то странно у нас бюджетные средства расходуются,

– удивляются жители Ладвы.

Молодые мамочки и пенсионеры жалуются также на невозможность купить лекарства. По их словам, единственная в поселке аптека, расположенная здесь же, в амбулатории, теоретически работает, ее никто не закрывал. Но купить там что-либо невозможно, потому что сотрудник очень часто на больничном:

– Она то сама болеет, то внучка болеет, и она снова выходит на больничный. Раньше старшая медсестра была на подмене, а сейчас никого. Получается, мы за лекарствами в город должны ездить, за 60 километров. Разве это нормально?

Сотрудники Ладвинской амбулатории отказались комментировать ситуацию, направив меня к своему непосредственному руководству. По поводу аптеки сказали обращаться в компанию «Карелфарм», которая организует продажу лекарств в поселке.

В «Карелфарме» не стали скрывать, что проблема существует.

– Мы с удовольствием решили бы эту проблему, но в Ладве нет фармацевтических работников. Из медсестер никто работать в аптеке не соглашается. Почему, это у них нужно спрашивать. Такая ситуация сложилась не только в Ладве, но и в некоторых других поселках. Мы готовы выучить сотрудников за счет организации, лишь бы они пошли туда работать. В настоящее время мы ищем желающих сотрудничать с нами,

– рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в компании.

Официальный комментарий ГБУЗ РК «Республиканская больница им. Баранова», увы, не станет утешительным для ладвинцев. В поселке Ладва будет построена новая врачебная амбулатория, уже даже есть фотографии будущего строения. А здание бывшей ЦРБ отдадут администрации Прионежского района для реконструкции и использования в рамках программы расселения аварийного жилья.

По словам главного врача больницы Тамази Карапетяна, сегодня медицинская помощь в поселке оказывается в приспособленном помещении (ранее являвшемся общежитием), совершенно не отвечающем санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

«С учетом технического и санитарного состояния помещений врачебной амбулатории п. Ладва ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в дальнейшем не планирует использовать данные помещения для организации оказания медицинской помощи. При этом содержание 4-этажного здания для ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» экономически нецелесообразно»,

– говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Новую типовую врачебную амбулаторию, площадью 415 м кв., с необходимым набором кабинетов и современного оборудования, включая рентгеноборудование, и пунктом скорой помощи, планируется построить в 2021 году. В настоящее время подыскивается территория для строительства, отвечающая всем необходимым техническим параметрам и имеющая хорошую транспортную доступность. Ориентировочная стоимость нового объекта – 28-29 миллионов рублей.

В Республиканской больнице также отметили, что бригада врачей узких специальностей во врачебную амбулаторию п. Ладва регулярно выезжает (не реже 1 раза в месяц). Последний раз выезд бригады врачей узких специальностей в п. Ладва был осуществлен 4 февраля 2020 года. Что касается претензий к качеству работы местных медиков, никому, кроме журналиста, по словам главврача, жители их не высказывали.

«Прием во врачебной амбулатории п. Ладва осуществляют врач общей практики Захаров А.Г. и фельдшер Хитрикова Н.Б. С момента реорганизации ГБУЗ РК «Прионежская центральная районная больница» путем его присоединения к ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в мае 2018 года и до настоящего времени включительно администрация ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» не получала жалоб от населения на работу данных специалистов Прионежского филиала»,

– отметил Карапетян.

Ситуация, сложившаяся в Ладве, не уникальна. В 2017 году мы рассказывали о попытках объединения Толвуйской амбулатории с Медвежьегорской ЦРБ, о слиянии взрослой и детской стоматологической поликлиник Петрозаводска. В 2018 году мы писали о закрытии трех станций скорой помощи в южной части Прионежья. В этом году рассказывали о закрытии аптеки в Лахденпохском районе. Список можно продолжать долго.

Тем не менее, невозможно спокойно относиться к тому, во что превратили жизнь ладвинцев. Ведь совсем недавно, в 2017 году, мы публиковали материал о Прионежской районной больнице в Ладве и о том, как ухаживают за больными в стационаре. А потом началась оптимизация – красивое слово, которое приносит только беды жителям нашей республики. И здание больницы резко перестало соответствовать санитарным, противопожарным и другим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. При этом для проживания переселенцев из аварийного фонда оно вполне сгодится.

Все ли дождутся постройки новой амбулатории? Ведь сейчас, чуть что, нужно ехать город. В ноябре прошлого года умер пожилой мужчина в деревне Другая Река Прионежского района – у «скорой» был выходной. Совсем недавно, в январе этого года, в поселке Шалговаара Медвежьегорского района мужчина умер, не дождавшись скорой помощи – диспетчер отказалась принять вызов. Об этом случае рассказали все карельские СМИ как о вопиющем. Но сдается мне, что такие ситуации могут стать обычным делом при нынешнем отношении властей к организации медицинского обслуживания в районах Карелии. И сколько мы об этом не пишем, к сожалению, ничего не меняется.

Валентина Платонова

Фото автора и с сайта Министерства здравоохранения РК