Пенсионер скончался в Карелии: в скорой отказались принять вызов

Житель поселка Шалговаара Медвежьегорского района скоропостижно ушел из жизни в возрасте 62-х лет. Накануне утром пенсионер почувствовал себя плохо. По словам родственников мужчины, диспетчер скорой отказался принять вызов. О подробностях инцидента пенсионера родные рассказали корреспонденту «Новой газеты».

Родственники покойного пояснили, что он страдал сахарным диабетом, а утром резко почувствовал себя плохо - не смог встать с кровати.

«Вызвали скорую, но в поселке нет своей больницы, а после того, как фельдшер вышла на пенсию, медиков вообще нет. Скорая находится в соседнем селе Паданы, и работает одна машина на четыре поселка. Сегодня машина эта уехала на другой вызов в соседнее село, а так как мобильной связи нет, им не смогли дозвониться»,

- рассказала семья покойного.

Сын мужчины позвонил в районную больницу, в Медвежьегорск, но оператор на линии отказался высылать машину, так как на бумаге скорая есть в соседнем селе. «На мои просьбы и мольбы оператор просто положила трубку», - рассказал сын мужчины.

Через два часа пациент умер.