Житель Карелии подает иск в суд на Минздрав из-за смерти отца

Алексей Клёс, сын пенсионера из поселка Шалговаара, который трагически ушел из жизни 12 января этого года, собирается потребовать выплату компенсации за моральный вред через суд. Об этом Алексей сегодня рассказал корреспонденту портала «Петрозаводск говорит». Мужчина намерен предъявить иск к карельскому Минздраву: Алексей уверен, что его отец скончался из-за неоказания медицинской помощи. С больницей мужчина судиться не будет.

С суммой требуемой компенсации истец пока не определился и собирается обсудить размер выплаты с юристами. Алексей рассказал, что в этом вопросе будет ориентироваться на существующую судебную практику.

Мужчина добавил, что смерть его отца, по его мнению, лежит на совести государства. Клёс отметил, что считает, что конкретные врачи не виноваты в отсутствии карет скорой помощи и мобильной связи в районах. Тем не менее, он уверен, что проблема медиков заключается в бездействии и отсутствии активной позиции по этому вопросу. По его словам, врачи мирятся с существующими проблемами вместо того, чтобы требовать адекватных условий труда. Именно эта пассивность карельских медиков и приводит к подобным трагическим инцидентам.

Напомним, 24 января этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несвоевременно оказанной медицинской помощи жителю Медвежьегорского района.

Следственный комитет по Карелии объявил о проведении доследственной проверки по факту смерти мужчины в Медвежьегорском районе, которая закончилась возбуждением уголовного дела, 13 января.

Чуть ранее главный врач районной больницы Галина Алупова рассказала порталу «Петрозаводск говорит», что скорая помощь не отказывалась ехать к мужчине. Алупова опровергла ранее опубликованную информацию о том, что мужчина умер из-за нежелания медиков ехать в отдаленный поселок. По ее словам, вызов был принят в Медвежьегорске в 12 часов, информация поступила фельдшеру станции скорой помощи из поселка Паданы, которая находилась на вызове в Маслозере. В час дня больного осматривали в Шалговааре. Когда фельдшер приехала, мужчина был в коме. По дороге в Медвежьегорскую ЦРБ он умер.

Добавим, что в Карелии существует большая проблема с первичной медицинской помощью. О том, что думают по этому поводу депутаты карельского парламента, подробнее читайте в нашем большом материале «Дождаться врача и не умереть: без дорог, связи и кадров».