Дождаться врача и не умереть: без дорог, связи и кадров

23 января в ЗС РК состоялось заседание рабочей группы по вопросам организации первичной медико-санитарной помощи в Карелии. В повестке дня значились два вопроса – транспортная доступность и кадровое обеспечение.

Во время заседания депутаты несколько раз вспоминали трагические истории, когда люди умирали только из-за того, что нельзя было оперативно связаться с врачами или вовремя доставить пациента в больницу из-за плохих дорог и огромных расстояний до ближайшего лечебного учреждения.

Если в большинстве городов Карелии первичная медицинская помощь оказывается, как правило, вовремя, то для жителей небольших городов и поселков добраться до врача – целая проблема. На это обратил внимание депутат Алексей Хейфец.

Раньше пациенты выезжали из врачебных амбулаторий в центральную районную больницу, а дальше при необходимости ехали в Петрозаводск. За последнее время система здравоохранения была полностью перестроена. Появились так называемые медицинские округа, куда могут входить несколько районов с одной межмуниципальной больницей. Только вот добраться до нее весьма проблематично. К примеру, из Калевалы или Муезерки приходится ехать не в Петрозаводск, а в Костомукшу. Но если до Петрозаводска человек хотя бы может добраться на автобусе или поезде, то между Костомукшой и районными центрами нет регулярного сообщения.

Депутаты пытались выяснить, как при создании медицинских округов учитывалась транспортная доступность. Другими словами, подумал ли кто-то о том, как пациенты будут добираться до межмуниципальных медицинских центров? Судя по тому, как разворачивалась дискуссия, об этом чиновники думали в самую последнюю очередь. Если, прямо скажем, думали вообще.

Заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Виталий Спиридонов напомнил, что почти все дороги на севере республике относятся либо к пятой категории, либо вообще никакой катгории не имеют. Другими словами, организовать по ним автобусное сообщение просто нельзя. Единственный выход он видит в разовых заказных рейсах к лечебным учреждениям. Правда, он назвал такие перевозки «палкой о двух концах»: дескать, в случае попадания автобуса в ДТП у всех будут большие проблемы.

Дмитрий Кондрашин и Виталий Спиридонов

- Я понимаю, что гражданина нужно доставить. Но основной посыл – доставить гражданина, а не повысить аварийность на этих участках дорог, на которых бывают аварии и со смертельным исходом, - сказал Спиридонов.

Ему возразили: мол, если не вывезти вовремя гражданина – смертельный исход будет гарантирован и без ДТП.

Депутат Владимир Семенов недоумевал, зачем при наличии центральной больницы в Муезерке нужно было переориентироваться на костомукшскую больницу. Семенов сказал, что ему известно о трех случаях, когда больных с инсультом из поселка Лендеры просто не довезли до Костомукши. Путь из Калевалы в Костомукшу для больного человека – тоже настоящее испытание. Депутат согласен, что невозможно в обозримом будущем построить современные дороги на севере республики.

- Нужно организацию первичной медицины все-таки накладывать на транспортную схему,

- заметил Семенов.

Хейфец предложил подойти индивидуально к каждому проблемному населенному пункту и понять, как лучше организовать доставку пациента до медицинского учреждения, а при необходимости увеличить объем предоставляемой медицинской помощи в конкретном поселке.

Министр здравоохранения РК Михаил Охлопков согласился с таким подходом. Он рассказал, что как раз для оперативной транспортировки тяжелых больных в Карелии развивается санитарная авиация. Охлопков вспомнил, что в прошлом году из Лендер на вертолете была экстренно вывезена беременная женщина. По его словам, раньше такого в Муезерском районе не было.

Если в 2019 году на санитарную авиацию было выделено 63 миллиона рублей, то в 2020 году – уже 120 миллионов рублей.

Для Лоухского района закуплен мобильный комплекс, чтобы доставлять больных в Кемь. Правда, уточнил министр здравоохранения, как человек будет добираться до дома после того, как его выпишут из больницы, - уже не медицинская проблема.

Первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин много говорил о том, что без помощи федерального центра дороги на севере привести в нормальное состояние республика не сможет.

- Один километр стоит десятки миллионов рублей. Учитывая расстояния в наших северных районах, начинаешь умножать на калькуляторе, это миллиарды… Без федеральных денег мы этого не сделаем. А на сотни километров дорог пока нам денег из Москвы не обещают,

- сказал Кондрашин по поводу перспективы реконструкции дорог.

Чиновники явно давали понять, что на изменения к лучшему лучше не рассчитывать. Но подобный подход депутатов не устроил.

- Если все оставить, как сегодня есть, то ничего вообще менять не надо, - заметил председатель рабочей группы Андрей Мазуровский.

Он напомнил, что рабочая группа как раз и была создана для того, чтобы выработать предложения по самым острым проблемам, которые не решаются годами.

Острые вопросы возникают даже там, где их, казалось бы, не должно быть. Жители поселка Чална, который находится рядом с Петрозаводском, «приписаны» к Пряжинской районной больнице. Но чтобы добраться до Пряжи, им нужно приехать сначала в Петрозаводск, пересесть на автобус и отправится в Пряжу. И таких примеров карельского абсурда - немало. Понятно, что с такой доступностью обратиться к врачу человека может заставить лишь серьезное недомогание.

Мазуровский предложил собрать полную информацию по проблемным районам, чтобы понять, как приблизить медицину к гражданам. Возможно, в каких-то районах нужно организовать социальные рейсы. По его мнению, сначала нужно выработать конкретные предложения. Когда есть четкий план действия, найти финансирование для его реализации значительно проще.

Другая болезненная для Карелии тема – отсутствие сотовой связи и широкополосного интернета.

Из 776 населенных пунктов республики в 658 отсутствует широкополосное подключение к сети Интернет, а в 333 нет сотовой связи. Цифры говорят сами за себя.

Семенов вспомнил, что, когда пограничники в Лендерах стали ходить с "симками" финских сотовых операторов, то у государства быстро нашлись возможности, чтобы установить вышку сотовой связи. Правда, тогда речь шла о государственной безопасности. Когда отсутствие мобильной связи и интернета угрожает жизни и здоровью обычных людей, представители власти действуют не столь оперативно.

Современная Карелия обходится и без сотовой связи и без интернета. Даже не все ФАПы подключены к Интернету. Депутаты попросили министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи предоставить список населенных пунктов, которые «отрезаны от мира».

Андрей Мазуровский как временную меру предложил снабдить ФАПы спутниковой связью. Он убежден, что эту проблему нужно решать в экстренном режиме, а не ждать, когда еще кто-то умрет из-за отсутствия связи.

- У нас человек погиб в Медвежьегорском районе из-за отсутствия связи. Исключительно из-за связи. Так почему нам не предусмотреть 15 миллионов рублей, чтобы поставить спутниковую связь на любой ФАП? – недоумевал Мазуровский.

Спиридонов явно не горел желанием поддержать депутатскую инициативу, утверждая, что до 2021 года ФАПы будут подключены к Интернету в плановом порядке.

- А до 2021 года будем смертей ждать?

– не выдержал председатель рабочей группы.

Спиридонов сослался на то, что у него нет списка ФАПов, где отсутствует связь. Депутат Ольга Шмаеник тут же вспомнила про Верхние Важины, где нет никакой связи, а Михаил Охлопков обещал представить полный список амбулаторий, нуждающихся в подключении. Общими усилиями «сопротивление» чиновника удалось преодолеть. Во всяком случае, так показалось.

На обсуждение кадровых проблем медицинских учреждений времени почти не осталось. Михаил Охлопков рассказал, что врачей в Карелию «заманивают» предоставлением жилья и уровнем заработной платы. Причем квартиры для медицинских работников стали покупать уже в Петрозаводске, где тоже чувствуется дефицит кадров. Министр рассказал, что пытается реализовать идею строительство в Карелии ведомственного жилья для медицинских работников, а также добиться повышения заработной платы.

Рабочая группа по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи была создана недавно. Пока рано судить о том, насколько эффективной окажутся усилия депутатов, обеспокоенных тем, что в Карелии есть целые районы, откуда добраться до врача – задача не из легких.