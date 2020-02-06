Схема движения транспорта сильно изменится в центре Петрозаводска

8 февраля в связи с празднованием фестиваля «Гиперборея-2020» в центре Петрозаводска изменится схема движения. Власти столицы Карелии призывают горожан и гостей быть внимательными и руководствоваться знаками и положениями ПДД.

Так, с 8:30 до 21:00 будет запрещен проезд по проспекту Ленина и улице Еремеева от пересечения с улицей Куйбышева и по улице Пушкинская от пересечения с улицей Германа Титова. Там будут организованы пешеходные зоны.

С 14 до 16:30 в связи с карнавалом будет запрещен проезд по проспекту Ленина в сторону Онежской набережной от пересечения с улицей Герцена. От нее будет перекрыто движение по улицам Гоголя и Заводская Линия. От Красной улицы будет запрещен въезд на улицы Энгельса и Дзержинского, от улицы Еремеева – на улицы Кирова и Куйбышева.

Перекроют движение по улице Правды от Казарменской улицы и по улице Луначарского от набережной Гюллинга.

7 февраля с 20 часов на территории проведения торжественных мероприятий будет запрещена остановка транспорта.