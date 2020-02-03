Программа зимнего фестиваля "Гиперборея-2020"

«Гиперборея» в этом году пройдет в Петрозаводске с 4 по 8 февраля. Основные мероприятия праздника состоятся 8 февраля, в субботу.

Гостей фестиваля ждут спортивные соревнования и творческие мастер-классы. В рамках фестиваля пройдет традиционный рыбный праздник «Калакунда». В квартале исторической застройки пройдет праздник «Арт-зима в Старом городе» от музея «Кижи». На центральной площадке в створе пр. Ленина в театрализованном представлении «Здесь оживают легенды» примут участие сказочные персонажи - Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек «Лапси» и гномы.

А завершится праздник церемонией награждения мастеров снежных и ледовых скульптур, выступлением группы «Отпетые мошенники» и красочным фейерверком.

Все подробности в нашей программе:

08 февраля 2020 года

«Гиперборейские забавы»

Презентационные программы партнеров праздника

Советская площадь

Центральная площадка в створе пр. Ленина

«Искусство Гипербореи»