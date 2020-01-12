Очевидец рассказал о трагическом ДТП, в котором погиб подросток

Очевидец рассказал о подробностях аварии на трассе «Сортавала», в которой погиб 17-летний мальчик. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда медиков. Напомним, смертельное ДТП произошло позавчера, 10 января, в Суоярвском районе республики.

«Останавливался там, парень дышал, но было видно что у него все сломано… дышал очень тяжело. Разговаривал немного. Все пытались вызвать спасателей скорую, но связи вообще там нет. Машина поехала сразу искать связь что бы дозвониться... Гранта вообще в мясо, мясорубка. Гранату занесло, и удар пришёл в правую сторону где и сидел парень... В ларгусе 2 дедушки, пассажир ударился об подушку безопасности, состояние стобильное. Водитель ларгуса не пострадал.... Не гоняйте ребята, особенно перед поворотом сбавляйте газ»,

- рассказал очевидец произошедшего в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По информации ГИБДД Карелии, ДТП произошло в 12:10 на 351-м км автодороги А-121 «Сортавала». По предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» допустила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Лада Ларгус».

В результате ДТП 17-летний пассажир «Гранты» получил смертельные травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. С места ДТП в Пряжинскую ЦРБ госпитализирована водитель «Гранты», 60-летний водитель «Лады Ларгус» и его 60-летняя пассажирка.