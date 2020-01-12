Грабителя, угрожавшего кассирам ножом, нашли в Карелии

Грабителя, перепугавшего кассиров двух петербургских автозаправок, задержали в городе Олонец. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января, сообщает «Комсомольская правда».

По словам правоохранителей, налетчик действовал по одной схеме: заходил в торговый зал, угрожал кассирам ножом, забирал выручку и был таков.

«В результате добычей злоумышленника стали в общей сложности около 17 тысяч рублей»,

- рассказали журналистам в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Найти разбойника удалось спустя двое суток. Вчера, 11 января, совместными усилиями сотрудников Уголовного розыска и УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга молодого человека повязали аж в Карелии в городе Олонец. У парня (пока что он проходит как подозреваемый) обнаружили и изъяли нож – предположительно тот самый, которым он угрожал кассирам. Если вину задержанного удастся доказать, ему придется отвечать за два эпизода статьи 162 «Разбой». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до десяти лет.